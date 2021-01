Regeringscrisis in Italië: oud-premier Renzi stapt uit coalitie

In Italië is een regeringscrisis ontstaan doordat oud-premier Renzi zijn ministers heeft teruggetrokken uit de coalitie met de Vijfsterrenbeweging en de sociaaldemocratische Partito Democratico (PD). Renzi is ontevreden over het economische beleid van de regering-Conte. Door het vertrek van zijn kleine partij Italia Viva heeft de zittende regering geen meerderheid meer.

In een ingelaste persconferentie zei Renzi dat een oplossing voor het zich voortslepende conflict niet voorhanden was. Hij hekelde onder meer de autoritaire stijl van politiek bedrijven door premier Conte.

Het rommelde al langer in de Italiaanse coalitie. Renzi, die zich in 2019 afscheidde van de PD, keerde zich tegen de coronaherstelplannen, omdat de regering geen gebruik wil maken van het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM), een EU-noodfonds voor landen in nood. Ook vond de oud-premier dat er meer geld naar zorg, cultuur en infrastructuur moet gaan.

In een aanpassing van de plannen is op dat laatste punt toegegeven aan Renzi, maar de Vijfsterrenbeweging weigert miljarden uit het ESM te halen. De partij heeft principiële bezwaren tegen dat fonds, omdat die vreest dat Italië daardoor aan de leiband van Brussel moet lopen. Premier Conte steunt de partij daar in.

Macht van Conte

De twee ministers die namens Renzi's partij in de regering zitten, onthielden zich eerder al van de stemming over de miljardenuitgave. Dat leidde in Italiaanse media en onder politici tot speculaties over een val van het kabinet.

Lange tijd leken de regeringspartijen er toch uit te komen, zegt correspondent Mustafa Marghadi, maar het conflict bleef doorsluimeren. "De populaire premier Conte heeft veel macht naar zich toegetrokken en dat ergerde Renzi. Die leek met zijn opstelling macht bij de premier te willen weghalen, maar het lijkt erop dat Renzi zijn hand heeft overspeeld."