'Gedupeerden toeslagenaffaire werd jarenlang rechtsbijstand ontzegd'

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf noemt de kwestie onbegrijpelijk. "Zaken tegen de Belastingdienst zijn per definitie ingewikkeld." Ze vraagt het kabinet tot de bodem uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Kamerlid Michiel van Nispen van de SP noemt het een "grof schandaal" dat de overheid advocaten weghield bij mensen die gedupeerd werden door diezelfde overheid. "Dat is een vorm van machtsmisbruik en sabotage van de rechtshulp van mensen die dat zo hard nodig hadden."

De VSAN roept op te investeren in de sociale advocatuur, om affaires als met de kinderopvangtoeslagen in de toekomst te voorkomen. Daarmee moet bezuinigingen op de sector in de afgelopen jaren teniet worden gedaan.

Compensatie

Eind december maakte staatssecretaris Van Huffelen bekend dat alle gedupeerde ouders uit de toeslagenaffaire 30.000 euro compensatie krijgen, uitgekeerd binnen vier maanden. Vandaag verzekerde zij tegenover de Tweede Kamer dat die uitbetaling voor 1 mei gedaan zal zijn.

In de Kamer klonk vanmiddag bezorgdheid over de vraag of de Belastingdienst de grote hersteloperatie wel aankan. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hebben minder dan duizend ouders al daadwerkelijk een tegemoetkoming ontvangen. Ook zijn er zorgen over de medewerkers van de dienst: volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer voelen ambtenaren zich in de steek gelaten door de ambtelijke top.

Half januari stapte het kabinet-Rutte III op vanwege de vernietigende conclusies over de toeslagenaffaire over de fraudejacht van de Belastingdienst.