Advocaten staken tegen bezuinigingen sociale advocatuur

Advocaten protesteren in diverse steden tegen de plannen van het kabinet om de gesubsidieerde rechtsbijstand ingrijpend te veranderen.

In Amsterdam, Arnhem, Maastricht, Breda, Den Bosch, Middelburg en Utrecht deden advocaten en solidaire rechters vandaag stiptheidsacties. Zittingen begonnen daardoor later.

Schulden

Minister Dekker (Rechtsbescherming) schaft de gesubsidieerde advocaat af voor burgers die in de schulden zitten, van wie de uitkering is afgewezen, of van wie het huurcontract is ontbonden. Ook treffen de maatregelen mensen die willen scheiden. De sociale advocatuur blijft wel overeind in het strafrecht.

De minister vindt dat mensen problemen moeten oplossen buiten advocatenkantoren om, bijvoorbeeld via rechtsbijstand op een verzekeringspolis. Of ze moeten (meer) betalen voor de rechtshulp.

Klassenjustitie

Volgens de actievoerders dreigt de sociale advocatuur te verdwijnen. Omdat advocaten in de voorstellen ook nog minder betaald krijgen voor zo'n zaak, dreigt voor honderden sluiting van de praktijk. Nu al werken ze meer uren dan waarvoor ze betaald worden.

Daarnaast vrezen ze voor klassenjustitie omdat rechtzoekenden met een lager inkomen geen advocaatskosten kunnen betalen en mensen met een hoger inkomen wel.

Een ander bezwaar is dat een overheidsorgaan in de plannen bepaalt wie een sociale advocaat mag inschakelen. "Terwijl 60 procent van de zaken tegen diezelfde overheid wordt gevoerd", vertelt advocaat Sanne van Oers aan Omroep Gelderland. Zij is portefeuillehouder rechtsbijstand van de Orde van Advocaten in Gelderland.

Gisteren waren de eerste acties - met het motto 'Dekker is niet lekker'- bij de rechtbank in Rotterdam.