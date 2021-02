Mogelijk acht jaar cel voor leider Poolse abortusprotesten

De leider van de grootste Poolse vrouwenbeweging kan mogelijk acht jaar in de cel belanden. Marta Lempart wordt aangeklaagd vanwege het beledigen van een politieagent tijdens een pro-abortusdemonstratie en het aanzetten tot het overtreden van de coronaregels.

Lempart is de initiatiefnemer van actiegroep Strajk Kobiet (Vrouwenstaking), die ageert tegen de inperking van het recht op abortus in Polen. Afgelopen oktober oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het afbreken van de zwangerschap vanwege onherstelbare gezondheidsschade bij de foetus in strijd is met de grondwet.

Sindsdien organiseert Strajk Kobiet wekelijks protestmarsen, waar met name het afgelopen najaar tien- tot honderdduizenden Polen aan deelnamen. De Strajk Kobiet-protesten worden gezien als de grootste demonstraties in Polen sinds de val van het communisme.

Epidemiologische bedreiging

De protesten, die vanwege de coronapandemie illegaal werden verklaard, waren een "epidemiologische bedreiging", stelt de openbaar aanklager. Ook wordt Lempart verweten in een radio-interview vol lof te hebben gesproken over misdaden, zoals het verstoren van kerkdiensten en het bekladden van gevels. Volgens het regeringsgezinde nieuwsmedium wPolityce riep de protestleidster op tot aanvallen op kerken.

De openbaar aanklager zegt uitgebreid bewijsmateriaal tegen Lempart te hebben verzameld. Op alle aanklachten samen staat acht jaar cel, schrijft de Poolse publieke omroep.

Lempart heeft nog niet uitgebreid gereageerd op de aanklachten. Op Twitter heeft ze een bericht van de Poolse publieke omroep over de vervolging gedeeld. Ze lijkt vooral verbaasd dat ze 'Marta L.' wordt genoemd.