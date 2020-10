'Grootste demonstratie tot nu toe' tegen beperking abortusrecht Polen

Sinds vorige week wordt er dagelijks geprotesteerd tegen de uitspraak van het Constitutionele Hof dat abortus niet is toegestaan als de foetus ernstige afwijkingen heeft. Abortus zal alleen nog zijn toegestaan als de moeder in levensgevaar is of zwanger is geraakt door seksueel misbruik.

Hoewel de demonstratie vooral draait om de anti-abortuswetgeving, is de protestbeweging uitgegroeid tot een breed front van groepen die zich tegen de conservatieve PiS-regering keren en de macht van de katholieke kerk, legden demonstranten deze week uit aan de NOS. Mede daarom zijn bij de betogingen veel regenboogvlaggen te zien, het symbool van de lhbti-beweging.