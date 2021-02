Onafhankelijke Poolse media in het geweer tegen belasting: 'Aanval op de persvrijheid'

Onafhankelijke media in Polen protesteren tegen een door de regering geplande advertentiebelasting. Tientallen radio- en tv-zenders, kranten en websites doen eraan mee.

De tv-zenders Polsat en TVN toonden een zwart scherm met de tekst 'hier had jullie favoriete programma moeten zijn'. Verschillende kranten hadden op de voorpagina een gezamenlijke verklaring waarin ze zich tegen de taks keren. "Dit is hoe Orbán de vrije pers de nek omdraaide", staat er onder meer, een verwijzing naar de Hongaarse premier.

De conservatieve PiS-regering zegt dat de opbrengsten van de belasting goed van pas komen om de coronapandemie te bestrijden. De helft van het geld moet ten goede komen aan de gezondheidszorg.

Maar volgens de protesterende media is het een nieuwe poging om de vrije pers te beteugelen en een aanval op de persvrijheid; ze waarschuwen dat veel media het niet zullen overleven. De regering trok recent juist fors extra geld uit voor de publieke omroep, die fungeert als spreekbuis van de regering.

Media staan al langer onder druk in Polen. In december kocht het Poolse staatsoliebedrijf een grote speler in het medialandschap die in handen was van een Duits bedrijf. Daardoor kwam een reeks onafhankelijke kranten in één klap de facto onder invloed te staan van de regering.

Conservatieve koers

Premier Morawiecki zegt dat de belasting het speelveld eerlijker maakt voor kleinere media. Grote bedrijven als Google, Facebook en Amazon zouden daardoor een grotere bijdrage leveren. Het plan wordt overigens nog behandeld in het parlement, maar de PiS-partij van Morawiecki heeft daarin een absolute meerderheid.

Sinds de PiS-partij in 2015 aan de macht kwam, vaart Polen een conservatieve koers, die het land geregeld in conflict bracht met de Europese Commissie en andere landen in de Europese Unie. Er waren onder meer aanvaringen over de rechtsstaat, die volgens critici onder zware druk is gezet.

Ook in Polen zelf is veel onvrede over de weg die de regering is ingeslagen. Recent waren er massale protesten tegen een abortuswet, die het nog moeilijker maakt om legaal een abortus te ondergaan.