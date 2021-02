Drempel weg voor rechtszaken na 'schokkend' rapport over adoptiemisstanden

Wel vindt ze het frustrerend dat er in verschillende procedures tot nu toe wel een beroep is gedaan op verjaring. "Ik denk dat de minister dat inzicht ook zonder dit rapport had kunnen hebben." De procedure van haar cliënt Butink was er tot nu toe vooral op gericht of de zaak nu verjaard was of niet. "Dat hadden we dus kunnen overslaan. Dat had veel tijd, geld en frustratie kunnen schelen."

Het hoger beroep in de zaak van Butink loopt nu, en de advocaat gaat met haar cliënt bekijken wat deze ontwikkeling daarvoor betekent. "Maar ik ga ervan uit dat de zaak nu inhoudelijk behandeld kan worden. Dat we kunnen komen tot die interessante vraag: wat is er bij haar adoptie nu misgegaan en welke verantwoordelijkheid draagt de Staat hiervoor?"

Tweede Kamer: schokkend, indringend rapport

Kamerleden van onder meer CDA, VVD, D66, SP, PvdA en GroenLinks zijn geschokt door de misstanden die het rapport blootlegt. CDA-Kamerlid Van Toorenburg spreekt van een "indringend rapport over buitengewoon kwalijke misstanden". D66-Kamerlid Bergkamp noemt de misstanden "schokkend en heftig". GroenLinks Kamerlid Van den Berge is "geschrokken" en PvdA-Kamerlid Kuijten noemt het bijna "niet te bevatten".

Dat minister Dekker zijn excuses heeft aangeboden, vinden Kamerleden terecht. Kamerleden vinden het vooral schokkend dat "de overheid ervan wist en heeft weggekeken". Hulp voor alle ouders en kinderen is nu van het grootste belang, zegt de Kamer.

De Kamer zal moeten bekijken hoe het nu verder moet. "We moeten bekijken of adopties uit andere landen nog kunnen", aldus CDA-Kamerlid Van Toorenburg. Een besluit daarover is aan een volgend kabinet, aldus Kamerleden.

'Kwetsend'

Sander Vlek, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Adoptieouders, zegt zich de komende dagen vooral te gaan richten op het informeren van wensouders. "Volgens Dekker zijn er nu zo'n 400 dossiers die al lopen en die dus nog doorgang kunnen vinden." Daarna richt hij zich op de nieuwe Tweede Kamer, die moet gaan beslissen over de toekomst van het adoptiesysteem. Hij vreest voor schade aan de bestaande infrastructuur omdat de betrokken stichtingen voorlopig hun werk niet kunnen doen.

Vlek wil ook met de commissie-Joustra in gesprek over uitlatingen bij de presentatie van het rapport, die volgens hem kwetsend zijn voor adoptieouders. "Joustra sprak over druk van wensouders. Het klopt dat aspirant-adoptieouders een kinderwens hebben, maar niet via misstanden. Wij willen altijd aan onze kinderen kunnen uitleggen waarom ze bij ons zijn."

Alle informatieavonden voor mensen die adoptie overwegen zijn voorlopig geannuleerd.