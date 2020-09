Rechtbank: zaak van Sri Lankaanse vrouw over adoptie is verjaard

De rechtbank in Den Haag gaat de zaak van een 28-jarige vrouw over haar adoptie in Sri Lanka niet inhoudelijk behandelen. De zaak was aangespannen door Dilani Butink, die in 1992 door Nederlandse ouders is geadopteerd.

Butink zegt dat er bij de adoptie ernstige fouten zijn gemaakt door de Staat en bemiddelingsorganisatie Stichting Kind en Toekomst. De adoptie zou daarom illegaal zijn.

De rechtbank zegt dat de zaak verjaard is en daarom volgt er geen inhoudelijke behandeling: