Wensouders na advies om adopties te stoppen: 'Misschien gebeurt het helemaal niet meer'

Dat er in de jaren 70, 80 en 90 misstanden waren en dat dat vreselijk is voor de betrokkenen, daar zijn de adoptieouders het over eens. Maar over wat er nu nog misgaat, tasten de Landelijke Vereniging voor Adoptieouders (Lava) en ook adoptiebemiddelaars in het duister. "Over wat er in die jaren is gebeurd, moet de onderste steen boven komen, dat ondersteunen wij ook", zegt Sander Vlek van Lava. "Maar wat is het bewijs voor wat er nu aan de hand is?"

De vier bureaus die bemiddelen bij adopties uit het buitenland, de samenwerkende vergunninghouders, wachten ook met smart op het rapport en details. Voorzitter Sanne Buursink zegt dat ze met de commissie-Joustra heeft gesproken. "De gesprekken die wij hebben gevoerd, waren gericht op het verleden. Bij ons is geen onderzoek naar het heden gedaan. En ik herken misstanden niet in de huidige praktijk. Het advies om met adoptie te stoppen is mij gezien de huidige zorgvuldige procedures, echt een raadsel."

Het rapport verschijnt komende maandag, de ministerraad vergadert er vandaag over. De commissie wil niet inhoudelijk reageren en verwijst naar de persconferentie van maandag.