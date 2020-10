Corona vertraagt adopties: 'Dat papa en mama niet komen, is zo schrijnend'

Ook Josee Veldkamp en haar gezin wachten al maanden totdat ze hun zoontje kunnen ophalen uit een kindertehuis in Zuid-Afrika. Dat land heeft na maart maanden op slot gezeten. En toen de Zuid-Afrikaanse regering het luchtruim op 1 oktober weer opende voor internationale reizigers, waren Nederlanders nog altijd niet welkom: het oplopende aantal Nederlandse coronabesmettingen brengt te veel risico's met zich mee, aldus de Zuid-Afrikanen.

"We hadden nooit verwacht dat we in oktober nog in deze situatie zouden zitten", zegt Josee. Haar zoontje is vorige maand vier geworden. "We waren ervan uitgegaan dat we zijn verjaardag samen konden vieren, hier in Nederland."

Josee beschrijft haar situatie als "een achtbaan van hoop en teleurstelling", maar ze benadrukt dat het voor haar kind nog veel erger is. "Hij zit in een tehuis, terwijl je hem in een gezin wil hebben, waar hij kan hechten. Hij weet ook al sinds het voorjaar van ons bestaan: toen heeft hij gehoord dat een nieuwe papa en mama hem komen ophalen. Hij heeft een fotoboekje van ons. Dat papa en mama dan niet komen, is zo schrijnend."