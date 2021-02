Epidemiologen sceptisch over versoepelingen, 'denk dat het nog wat vroeg is'

'Spelen met vuur'

Baidjoe is hoe dan ook niet te spreken over de weg die het kabinet nu inslaat. "Zonder een plan over hoe het verantwoord kan, moeten de scholen niet opengaan. Dat gebeurde in september toch en het gebeurt nu weer", zegt hij. Over welke maatregelen allemaal moeten worden genomen op scholen, wordt deze dagen nog gesproken door betrokken organisaties.

"Ik had ook niet verwacht dat het OMT-advies - dat vol staat met de woorden 'te hoog' en 'zorgelijk' - terzijde zou worden geschoven. Als politici deze crisis voor eigen gewin gaan gebruiken is dat spelen met vuur", zegt Baidjoe, doelend op de naderende Tweede Kamerverkiezingen.

Ook Bruijning is kritisch. "Dat we de basisscholen opendoen is niet omdat het supergoed gaat - al gaat het ook niet superslecht - maar omdat iedereen de maatschappelijke druk voelt. Dat moet vervolgens niet vertaald worden in: 'als je basisscholen open doet, kunnen andere maatregelen ook versoepeld worden'."

Minister De Jonge wil de versoepelingen geen 'versoepelingen' noemen. Hij wil dat woord vermijden: