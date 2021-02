Naar schatting helft van nieuwe besmettingen door Britse variant

Van alle nieuwe coronabesmettingen wordt naar schatting de helft veroorzaakt door de Britse variant van het virus. Dat staat in een brief die het kabinet gisteravond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het was al de verwachting dat de Britse mutatie, die hoogstwaarschijnlijk besmettelijker is, snel de overhand zou krijgen in Nederland. Half januari was ongeveer een derde van alle nieuwe besmettingen terug te voeren op de Britse variant.

In de brief schrijft het kabinet dat het reproductiegetal van de Britse variant naar schatting 49 procent hoger is dan die van het klassieke coronavirus. Ter vergelijking: bij de klassieke variant lag die half januari op 0,85 en bij de Britse variant op 1,27. Alleen bij een reproductiegetal onder de 1 is een virus op zijn retour.

Die cijfers leiden tot de schatting dat van alle besmettingen met een eerste ziektedag op 26 januari de helft veroorzaakt is door de Britse variant, staat in de brief. Daarin wordt ook gemeld dat de basisscholen vanaf volgende week, onder restricties, weer open gaan.