Wekdienst 1/2: Veiligheidsberaad bijeen • MH17-proces gaat verder

Eerst het weer: het KNMI waarschuwt voor plaatselijk verraderlijke gladheid in Midden- en Noord Nederland. Vanmiddag is het veelal droog en in het noorden is er af en toe zon. Maxima tussen 1 graad in Groningen tot 5 graden in Zuid-Limburg. Na morgen vooral regenachtig, maar ook duidelijk zachter.