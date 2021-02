'Vrees voor Chinese spionage via scanners in haven Rotterdam'

De Nederlandse douane blijkt in de Rotterdamse haven, op vliegvelden en distributiecentra Chinese scanners te gebruiken voor het controleren van goederen. Over de digitale veiligheid van deze apparatuur van het bedrijf Nuctech nemen de zorgen toe, meldt het FD.

Veiligheidsexperts en overheden vrezen dat de Chinese staat, deels eigenaar van Nuctech, de scanners kan inzetten voor spionage of misbruik van verzamelde data. Litouwen besloot afgelopen vrijdag apparatuur van Nuctech om deze reden te weren. Canada en de Verenigde Staten doen dat al, en ook in het Europese Parlement zijn er zorgen ontstaan.

'Geen veiligheidsrisico'

In Nederland gebruikt de Douane diverse soorten Nuctech-scanners, waaronder vaste en draagbare lading-, bagage- en pakketscanners. De dienst zegt in een reactie de apparatuur te gebruiken voor controles van containers, vrachtwagens, reizigersbagage en pakketten die de EU binnenkomen of verlaten.

De Douane zegt dat de scanners vaak 'standalone' worden gebruikt en losstaan van de operationele systemen. Bovendien is sprake van een gesloten datanetwerk, zegt de Douane. De dienst ziet daarom het gebruik van Nuctech-apparatuur "niet als veiligheidsrisico".