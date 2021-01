Verkoop Huawei-telefoons keldert, 'bedrijf lijkt uitgespeeld in Europa en VS'

De sancties die Huawei zo zwaar treffen, hebben te maken met de handelsoorlog die woedt tussen Amerika en China. De VS ziet dat China hard op weg is een dominante speler te worden op het gebied van technologie en vindt dat dit moet worden voorkomen.

Ook vreest het dat Huawei namens de Chinese overheid zal spioneren, als daarom wordt gevraagd. Het bedrijf heeft dat altijd tegengesproken.

Normen en waarden

Veiligheidsanalist Sico van der Meer van Instituut Clingendael snapt de Amerikaanse houding, maar is ook kritisch. "Het veiligheidsargument is vermengd met handelsbelangen. Daardoor is de discussie niet meer zuiver." Ook merkt hij op dat de wijze waarop de VS omgaat met Huawei niet past bij de normen en waarden van vrije handel.

De maatregelen zijn ingesteld onder president Trump, maar het is niet de verwachting de nieuwe president Biden er fundamenteel anders over denkt. Huawei moet klanten dus zien te overtuigen van hun alternatieven: zoals een downloadwinkel, apps die Googles diensten vervangen en hun eigen besturingssysteem: HarmonyOS. Een rivaal voor Android en iOS dus.

Of dit alles mensen over de streep trekt, is nog maar de vraag. Al gelooft Huawei er zelf natuurlijk wél in.