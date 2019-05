Je Huawei-telefoon blijft normaal werken, maar toekomst is ongewis

Daarnaast is het de vraag hoe definitief de plek van Huawei is op de zwarte lijst. Er wordt rekening mee gehouden dat het onderdeel is van de Amerikaanse retoriek in de onderhandelingen over handelstarieven met China. Vorig jaar had ZTE, een kleiner Chinees telecombedrijf, last van hetzelfde probleem. Dat werd binnen een paar maanden opgelost.

Huawei wacht ondertussen niet stilletjes de uitslag af. Eerder dit jaar bevestigde het bedrijf een eigen mobiel besturingssysteem te hebben, ter vervanging van Android. Het wordt "plan B"genoemd. Ook heeft het bedrijf al zijn eigen appwinkel. Wel is de vraag hoe stevig dit alternatief is: iOS en Android zijn zo dominant dat het voor een derde partij lastig is om daartussen te komen. Uiteindelijk leunt zo'n succes zwaar op het app-aanbod en veel ontwikkelaars hebben aan twee platforms meer dan genoeg.