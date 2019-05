Chipmaker NXP stopt deels met leveren aan Huawei na sancties VS

De Nederlandse chipfabrikant NXP stopt deels met het leveren aan het Chinese technologiebedrijf Huawei. Het bedrijf zegt dat het daarmee internationale wet- en regelgeving volgt. De Verenigde Staten stelden sancties in tegen Huawei, omdat dat bedrijf door spionageactiviteiten van de Chinese overheid een bedreiging voor de nationale veiligheid zou vormen.

NXP stopt met het leveren van de producten die onder de Amerikaanse maatregel vallen. Welke dat zijn, wil het bedrijf niet zeggen. NXP, dat zich in 2006 afsplitste van Philips, heeft drie fabrieken in de VS en heeft in dat land ook onderzoeks- en verkoopactiviteiten.

Handelsoorlog

De VS en China zijn in een handelsoorlog verwikkeld. Beide landen verhoogden de importtarieven op elkaars goederen. Europese bedrijven profiteren niet van het conflict, bleek vandaag uit een rapport van de Europese Kamer van Koophandel in Peking.

Dat beeld herkent NXP. "Vorig kwartaal hebben we geen goede cijfers behaald. Dat had mede te maken met de handelsoorlog", zegt een woordvoerder. Het bedrijf kan volgens hem niets anders doen dan zich bij de internationale wet- en regelgeving neerleggen. "We bemoeien ons niet met het politieke speelveld."

NXP gaat de teruglopende inkomsten proberen te compenseren. "Op korte termijn betekent het, eenvoudig gezegd, dat we op de centen moeten letten. Zo vragen we medewerkers via Skype te vergaderen om het aantal vliegreizen te verminderen."