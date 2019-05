Europese bedrijven profiteren niet van handelsoorlog China-VS

Europese bedrijven weten niet te profiteren van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Een kwart van de Europese bedrijven met activiteiten in China zegt dat ook zij geraakt worden door het handelsconflict. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Kamer van Koophandel in Peking, dat vandaag wordt gepresenteerd.

Er wordt al langer op gespeculeerd: Europa kon wel eens de lachende derde worden in de handelsoorlog tussen Washington en Peking. Heffingen op de wederzijdse handel tussen de VS en China zouden ertoe leiden dat de Europese Unie, dat tot nu toe buiten schot bleef, er met een deel van de handel vandoor zou kunnen gaan.

"We zien nu dat de effecten vooral negatief zijn", zegt Charlotte Roule, bestuurder bij de Europese Kamer van Koophandel. "Sommige Europese bedrijven denken er zelfs over om hun fabrieken uit China te verplaatsen, al gebeurt dat nog niet op grote schaal", gaat ze verder.

Geen directe impact

In het onderzoek, ingevuld door 585 ondernemers, stelt slechts vier procent van de ondervraagden "positieve effecten" te ervaren van het handelsconflict. Een ruime meerderheid van 57 procent zegt in het jaarlijkse onderzoek geen directe impact te voelen van de handelsoorlog, 38 procent ervaart de tarieven als negatief. Voor het merendeel van de bedrijven zijn de handelsbeslommeringen nog geen reden om fabrieken te verplaatsen naar andere landen.

"Verhuizen is niet goedkoop. En de meeste bedrijven zitten hier vooral ook omdat ze willen profiteren van de enorme markt", zegt Roule daarover. Tien procent van de bedrijven is wel verhuisd, of overweegt dat. In de meeste gevallen wordt gekozen voor Oost-Europa of het goedkopere Zuidoost-Azië om Amerikaanse heffingen te omzeilen, zegt ze.

Oneerlijke behandeling

Europese bedrijven klagen al jaren over de oneerlijke behandeling van buitenlandse ondernemingen in China. Markttoegang, oneerlijke concurrentie van staatsbedrijven en gedwongen kennisoverdracht staan nog altijd bovenaan het klachtenlijstje. Een op de vijf bedrijven geeft in dit rapport aan zich gedwongen te voelen technologie te delen om toegang te houden tot de Chinese markt.

Volgens Roule zijn heffingen niet het antwoord en is het zaak dat Europa blijft hameren op een eerlijker behandeling van buitenlandse bedrijven. "We vragen niet om voordeeltjes, maar we zitten niet langer in een booming economie. Het is hoog tijd dat de onevenwichtigheden worden aangepakt. Dat is ook in het belang van China zelf."