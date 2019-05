'Google beperkt toegang Huawei tot Android-besturingssysteem'

Google heeft de toegang van telefoonmaker Huawei tot het besturingssysteem Android beperkt. Dat melden persbureau Reuters en de Amerikaanse techsite The Verge. Volgens die laatste is de Android-licentie helemaal ingetrokken, Reuters zegt dat Huawei van een deel van het besturingssysteem geen gebruik meer kan maken.

Googles moederbedrijf Alphabet volgt de nieuwe, strengere regels van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken. Wat de gevolgen zijn voor mensen met een Huawei-toestel is onduidelijk. Mogelijk kunnen belangrijke Google-apps (waaronder de Play Store, Gmail en YouTube) en de nieuwste updates voor het besturingssysteem niet meer door Huawei worden gebruikt.

Google laat in een reactie weten dat een deel van de zaken met het Chinese Huawei is opgeschort en dat ze bekijken wat de nieuwe regels voor gevolgen hebben. Huawei heeft nog niet gereageerd.

Nieuwe regels

Donderdag ondertekende president Trump een decreet waarmee het Amerikaanse bedrijven wordt verboden telecomapparatuur te gebruiken die is gemaakt door bedrijven die een nationaal veiligheidsrisico vormen.

De VS is bang dat de Chinese overheid netwerken en materiaal van Huawei gebruikt voor spionage. Het bedrijf spreekt dat in alle toonaarden tegen en is bereid om contractueel vast te leggen dat er niet wordt gespioneerd.

Huawei kan wel gebruik blijven maken van het Android Open Source Project, de meest eenvoudige versie van Android.