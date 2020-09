Toekomst Huawei op het spel: het bedrijf krijgt geen geavanceerde chips meer

"Het alternatief dat Huawei biedt, een eigen downloadwinkel, is in Europa geen succes", zegt Wijkman. "We zien een behoorlijke daling in interesse in Huawei-toestellen." Dit beeld wordt herkend door techsite Tweakers, dat via zijn Pricewatch interesse in telefoonmerken vanuit zijn community in beeld heeft. Het Chinese bedrijf kon in april 2019 rekenen op een aandeel van tien procent en dat is inmiddels gehalveerd.