Advocaten willen meer onderzoek over schaduwen in Dubai

Het Openbaar Ministerie heeft nog veel te weinig uitleg gegeven over de observatie van twee advocaten tijdens hun bezoek aan Dubai in 2019. Dat betoogde advocaat Christian Flokstra vandaag in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Hij wil alle schriftelijke informatie over de operatie inzien, de verantwoordelijken bij het OM verhoren en de top van de politie in Dubai verhoren.

Het OM dacht dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in de zomer van 2019 de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi in Dubai zouden treffen. Ze lieten de advocaten schaduwen, met de bedoeling om Taghi te laten arresteren. Dat gebeurde niet, omdat de advocaten Taghi niet ontmoetten.

Flokstra vertelde vandaag dat toen de advocaten twee mannen spraken in een hotellobby, de Nederlandse autoriteiten de politie in Dubai vroegen tot arrestatie over te gaan. Een van hen had hetzelfde postuur als Taghi en leek een bril en een pet te dragen om zijn identiteit te verhullen. Het ging niet door omdat de politie in Dubai twijfelde.

'Lokaas'

De operatie leidde tot veel ophef. Meijering en Van Kleef zijn woedend omdat ze als lokaas zouden zijn ingezet en omdat de operatie dit de vrije en vertrouwelijke toegang tot een advocaat in de weg staat. De rechters in de zaak-Marengo vroegen in september opheldering over de operatie, om de rechtmatigheid te kunnen beoordelen. Volgens Flokstra heeft het OM daar niet aan voldaan. Hij noemt het "schokkende desinteresse" en een "doofpot".

Het Openbaar Ministerie zegt dat er in de zomer van 2019 een internationaal opsporingsbevel was voor Taghi en dat hij een van de meest gezochte criminelen van Nederland was. Ook waren Meijering en Van Kleef niet Taghi's advocaten, waardoor regels voor contacten tussen advocaat en cliënt niet van toepassing waren, is de redenering van het OM.

Taghi werd uiteindelijk in december 2019 gearresteerd in Dubai. Vandaag begon de laatste reeks voorbereidende zittingen in het Marengo-proces. Daarin staan zeventien verdachten terecht voor een reeks liquidaties, pogingen daartoe en liquidatieplannen. Op 15 februari start de inhoudelijke behandeling van de zaak.