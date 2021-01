'Geen bewijs dat Capitoolbestormers politici wilden ontvoeren of doden'

Volgens de openbaar aanklager van de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. is er geen direct bewijs dat de bestormers van het Capitool vorige week van plan waren om politici te ontvoeren en te doden. Aanklager Michael Sherwin reageerde daarmee op eerdere berichten dat er wel bewijs is voor dergelijke liquidatieplannen.

In de aanklacht tegen een man uit Arizona die deelnam aan de bestorming, staat dat er sterke aanwijzingen zijn dat de aanvallers ontvoerings- en liquidatievoornemens hadden. Het gaat om de aanklacht tegen Jacob Chansley, de man die zonder shirt en met geschminkt gezicht en bizonhoorns in het Capitool opdook.

De aanklagers van Arizona schrijven in een verzoek aan de rechter om Chansley voorlopig gevangen te houden dat er "sterk bewijs is, inclusief Chansleys eigen woorden en daden, dat het de bedoeling van de bestormers was om gekozen politici te ontvoeren en te doden".

In reactie op de woorden van zijn collega's in Arizona zei aanklager Sherwin op een persconferentie in Washington dat zijn bureau het onderzoek leidt, en dat hij nog geen bewijzen heeft gezien voor deze liquidatieplannen. Wel kan het volgens hem zo zijn dat nog niet al het bewijs dat aanklagers in andere staten hebben verzameld al in Washington bekend is.

Overleden politieagent

Volgens The New York Times verdenkt de FBI 37 mensen van betrokkenheid bij de dood van Brian Sicknick, de politieagent die op de dag van de bestorming zwaargewond raakte en een dag later overleed in het ziekenhuis. Sicknick zou zijn geraakt door een brandblusser. Veertien andere agenten van de Capitol Police raakten volgens de FBI gewond bij de bestorming.

Ondertussen verandert Washington steeds meer in een vesting, in de aanloop naar de inauguratie van aankomend president Biden, volgende week woensdag. De hele National Mall, de kilometerslange strook waar omheen alle grote musea, het Witte Huis en het Capitool zijn gevestigd, is zeker tot en met 21 januari verboden terrein voor het publiek. Volgens een regeringsfunctionaris komen er naar schatting 25.000 reservisten van de National Guard naar de hoofdstad.

Pence belt Harris

Terwijl president Trump de overwinning van Joe Biden nog altijd niet erkent, heeft vicepresident Pence inmiddels wel zijn opvolger Kamala Harris gebeld om haar te feliciteren en zijn hulp aan te bieden bij het overdragen van zijn taken. Dat hebben anonieme regeringsfunctionarissen tegen Amerikaanse media gezegd. De gaande en de komende vicepresident voerden volgens hen "een goed gesprek".

Even terug naar vorige week; dit gebeurde er toen: