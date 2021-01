Sanna Elkadiri krijgt als eerste vaccin: 'Vind de dingen eromheen spannender'

Sanna Elkadiri wordt morgen als eerste in Nederland gevaccineerd tegen covid-19. "Toen ik zaterdag werd benaderd, heb ik wel even moeten nadenken", zegt ze in een interview met de NOS. "Ik doe het uiteindelijk met name voor mezelf, maar ook voor de boodschap naar buiten: laat je vaccineren zodat we straks terug kunnen naar een normale samenleving."

Elkadiri is zorgmedewerker van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) in Boxtel. Morgen krijgt ze in Veghel de prik samen met een aantal collega's.

Elkadiri zegt dat ze een soort verplichting voelt om het te doen voor de mensen die ze verzorgt: