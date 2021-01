Coronavaccinatie begint: wanneer ben jij aan de beurt (als de planning uitkomt)?

De eerste mensen in Nederland worden vanaf morgen ingeënt tegen het coronavirus. In Veghel krijgen verpleeghuismedewerkers hun eerste prik met het Pfizer/BioNTech-vaccin, vooralsnog het enige vaccin dat is goedgekeurd in de EU. Wanneer volgt de rest?

De verpleeghuismedewerkers maken deel uit van de grotere groep zorgmedewerkers die als eersten in Nederland het coronavaccin kunnen krijgen. Ook medewerkers van de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de acute covid-zorg in het ziekenhuis staan vooraan in de rij voor het vaccin.

Na hen volgen andere groepen, de meest kwetsbare mensen het eerst. Maar wanneer zij precies aan de beurt zijn, is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van wanneer vaccins worden goedgekeurd en geleverd.

Hieronder vind je een overzicht van wie wanneer aan de beurt is: