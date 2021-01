Ook Rutte vindt dat er fouten zijn gemaakt bij vaccinatiestrategie

Toch, zei Rutte: dingen heel precies en goed doen is ook van belang. In de toekomst zal Nederland wel wendbaar zijn, omdat er dan voldoende capaciteit is. "Die capaciteit wordt de komende weken verder en verder en verder opgeschaald."

De Tweede Kamer is teruggekomen van reces om over het vaccinatiebeleid te praten. Oppositiepartijen, maar ook coalitiepartijen uitten vanmorgen forse kritiek op de vaccinatiestrategie van het kabinet. Minister De Jonge erkende gisteren dat Nederland eerder had kunnen beginnen met vaccineren, maar dat er op het verkeerde middel was gewed. "Als er fouten zijn gemaakt, dan geven we dat toe."