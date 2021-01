Steeds een andere vaccinatiestrategie, deze vragen staan nog open

Na de lobby van de ziekenhuizen om ook hun personeel eerder te vaccineren is er geschoven met groepen en zijn de groepen verder opgesplitst. Zo is het plan niet om álle personeelsleden van ziekenhuizen gelijk in te enten.

Als eerste zijn de acute zorgmedewerkers aan de beurt: personeel op ambulances, de spoedeisende hulp en de IC- en covid-afdelingen. Dat is dus een deel van de oorspronkelijke groep 4 en 5. Ziekenhuizen gaan zelf de vaccinatie van dat personeel regelen. Hoe precies is nog een vraagteken. De ziekenhuizen zijn bezig een plan te formuleren en hopen op z'n vroegst ook vrijdag te beginnen, net als de GGD's.

Huisartsen

Ook de huisartsen krijgen prioriteit, werd afgelopen weekend besloten. Zij worden niet toegevoegd aan de eerste groep, die ingeënt wordt met het Pfizer-vaccin, maar zijn wel de eersten die worden ingeënt met het Moderna-vaccin. Naar verwachting is dat na goedkeuring van het EMA eind deze maand beschikbaar.

De Landelijke Huisartsen Vereniging moet met het ministerie nog met een preciezer plan komen. De kans bestaat ook dat Moderna-vaccin later of niet wordt goedgekeurd. Als dat zo blijkt te zijn, volgt volgens de LHV op 15 januari een alternatieve strategie voor de huisartsen.

Kwetsbare ouderen

Het roept wel de vraag wanneer kwetsbare ouderen in verpleeghuizen dan precies aan de beurt zijn. Juist omdat het Pfizer-vaccin om logistieke redenen minder geschikt werd geacht voor die groep, lijkt het erop dat zij met het Moderna-vaccin worden ingeënt.

Dat is in plaats van vijf dagen, zoals bij Pfizer, 28 dagen te bewaren op kamertemperatuur en daarmee wel geschikt om in verpleeghuizen bewaard en toegediend te worden, Maar daarvan gaat de eerste levering dus naar huisartsen en hun ondersteunende personeel. In hoeverre het vaccineren van kwetsbare ouderen hierdoor meer vertraging oploopt, is nog onduidelijk.

In het eerste kwartaal levert Moderna een aantal doses waarmee 200.000 mensen ingeënt kunnen worden. Er zijn zo'n 115.000 bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen en 18.000 mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen.

Hugo de Jonge legde dit weekend uit waarom de medewerkers in de acute ziekenhuiszorg toch eerder gevaccineerd worden: