Zanger Gerry and the Pacemakers (You'll Never Walk Alone) overleden

De Britse zanger Gerry Marsden is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was de voorman van Gerry and the Pacemakers, de groep die in Nederland vooral bekend is door hun versie van You'll Never Walk Alone.

Marsden overleed aan de gevolgen van een ontsteking aan het hart, meldt vriend en radiopresentator Pete Price. De zanger laat een echtgenote en twee dochters achter.

Gerry and the Pacemakers werd opgericht in 1959. De groep scoorde hits in de jaren 60, waarvan You'll Never Walk Alone in 1963 de bekendste werd. Andere succesvolle nummers zijn Ferry cross the Mersey en How do you do it?

Lijflied van Liverpoolfans

Supporters van voetbalclub Liverpool hebben You'll Never Walk Alone geadopteerd als clublied. "De stem van Gerry vergezelde ons tijdens de mooiste avonden", twittert de club, samen met een filmpje van supporters die het lied zingen. Marsden werd in 1942 geboren in Liverpool.