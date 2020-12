'You'll Never Walk Alone'-actie verkozen tot radiomoment van 2020

De gelijktijdige uitzending van het nummer You'll Never Walk Alone op ruim 180 radiostations in Europa is verkozen tot het radiomoment van het jaar 2020. Dat is vanmiddag bekendgemaakt in De Perstribune op NPO Radio 1.

Het initiatief voor de actie kwam van 3FM-dj Sander Hoogendoorn die met het lied mensen wilde verenigen in de coronacrisis. De actie werd door heel Europa opgepikt. Ook radiostations zoals BBC Radio 1 in Groot-Brittannië, Radio 2 in België en grote zenders in Spanje, Slowakije en Roemenië draaiden het lied.

Volgens de jury, die bestaat uit radiomakers, leverde de actie van Hoogendoorn het meest indrukwekkende stukje radio op dit jaar. Jurylid Ron Vergouwen over het fragment: "Het was in dit koude, eenzame coronajaar een prachtig moment van verbroedering, dat tot ver over onze landsgrenzen uit is gestegen."