You'll Never Walk Alone in meer dan 30 landen te horen, 'Tranen in mijn ogen'

Walk on, walk on. With hope in your heart. And you'll never walk alone.

Om 08.45 uur klonken deze zinnen door heel Europa uit de speakers van radioluisteraars. Meer dan 180 zenders in meer dan 30 landen draaiden de klassieker You'll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers op hetzelfde tijdstip.

Kijk hier nog een keer mee, ook bij ander radiozenders: