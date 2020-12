Grootste seriemoordenaar VS overleden

In een poging nog meer slachtoffers te identificeren publiceerde de FBI vorig jaar schetsen die Little had gemaakt van zijn slachtoffers en details over zijn daden. "Little herinnert zich veel details over de moorden en zijn slachtoffers", zei een onderzoeker destijds. "Hij weet nog waar het was, in welke auto hij reed en kon tekeningen maken van de vrouwen die hij vermoordde. Over de datums is hij minder zeker."

"Er zijn waarschijnlijk veel mensen die veroordeeld zijn en gevangenzitten voor mijn daden", zei Little zelf. Hij wilde naar eigen zeggen helpen om deze mensen vrij te krijgen.