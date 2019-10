FBI geeft video's van verhoor grootste seriemoordenaar vrij

"Ze was knap, had een honingkleurige huid en was vriendelijk. Ze was de enige die ik ooit heb gedood door middel van verdrinking."

In detail vertelt Samuel Little hoe hij in 1982 een vrouw vermoordde. Ze is een van de slachtoffers van de 93 moorden die de Amerikaan heeft bekend.

Zo'n 50 bekentenissen heeft de FBI inmiddels geverifieerd. Maar bij de rest van de openstaande zaken heeft de veiligheidsdienst de hulp ingeschakeld van burgers. Door verhoorvideo's, schetsen van slachtoffers en oude foto's van Little te delen op een speciale pagina op de FBI-website.

In deze video is te zien hoe Little werd verhoord: