Schetsen van seriemoordenaar moeten oude zaken oplossen

Een van zijn slachtoffers, 18 jaar oud, heette misschien Mary Ann of Marianne. Een andere was mogelijk serveerster in New Orleans. Een derde vermoordde Samuel Little ergens tussen 1976 en 1979, of in 1993. De FBI heeft nu schetsen vrijgegeven die de seriemoordenaar maakte van de vrouwen die hij van het leven beroofde.

De 78-jarige Little is mogelijk een van de grootste seriemoordenaars van de VS. Van de 90 zaken die hij opbiechtte in gesprekken met de politie zijn er inmiddels 34 in verband gebracht met onopgeloste moorden. Door de schetsen openbaar te maken wil de FBI meer dossiers kunnen sluiten.

"We hopen dat familieleden, buren of vrienden misschien slachtoffers herkennen en cruciale informatie kunnen geven", zegt een woordvoerder. "We willen deze vrouwen hun namen teruggeven en hun familie na lange tijd uitsluitsel geven. Dat is het minste dat we kunnen doen."