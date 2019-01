Samuel Little, mogelijk Amerika's grootste seriemoordenaar

Hoewel hij is opgepakt voor een drugsdelict, vinden agenten een dna-match in een nog veel grotere zaak. Het dna van Samuel Little is aangetroffen op de lichamen van de slachtoffers van drie onopgeloste moordzaken van eind jaren 80. Het bewijs is sterk en in 2014 wordt Little veroordeeld tot drie keer levenslang.

En dat is nog maar het begin, want na de lokale politie duikt ook de FBI in zijn dossier. "We vonden een zaak in Odessa, Texas, waarbij veel sporen naar hem leidden. Ook was hij volgens ons ten tijde van de moord in dat gebied", vertelt misdaadanalist Christina Palazzolo in een rapport van de FBI. "We deelden onze vermoedens met de politie in Texas en die ging meteen met de coldcasezaak aan de slag."

Bekentenissen

En zo belanden we weer in het voorjaar van 2018. De bejaarde gevangene wil praten met de rechercheurs in de hoop op overplaatsing naar een rustigere gevangenis.

Little weet inderdaad meer van de moord in Texas af. Maar zijn bekentenissen blijven niet bij die ene zaak, zo staat in het FBI-rapport. "Hij liep een-voor-een steden en staten langs en somde het aantal moorden op. Jackson, Mississippi - 1; Cincinnati, Ohio -1; Phoenix, Arizona - 3; Las Vegas, Nevada-1."

In totaal bekende Little die dag negentig moorden, verspreid over het hele land. Sindsdien doet de FBI er alles aan om zijn bekentenissen te matchen aan coldcasezaken. Tot nu toe is dat in 34 zaken gelukt.