OM vraagt vrijspraak voor militairen die waren betrokken bij fataal duikongeval

Het Openbaar Ministerie heeft bij de militaire kamer van de rechtbank Gelderland vrijspraak geëist voor vier militairen die in 2015 betrokken waren bij een fataal duikongeval bij Curaçao.

De 23-jarige matroos Mandy Groenewoud kwam om het leven bij een oefening waarbij met een hefballon naar een oefenmijn op 42 meter diepte werd gedoken. Tijdens de duik liet zij weten dat er water in haar duikbril liep. Kort daarna viel de communicatie uit. Een reddingsactie mocht niet baten.

In het strafrechtelijk onderzoek is geen oorzaak van het ongeluk vastgesteld. De vier militairen werden vervolgd voor het overtreden van dienstvoorschriften. Ze hebben een aantal voorschriften niet nageleefd, maar dat valt ze strikt juridisch gezien niet te verwijten, stelt de openbaar aanklager.

Fouten

"Zo zijn bijvoorbeeld de (gewijzigde) voorschriften in 2014 vastgesteld door een functionaris die deze juridische bevoegdheid niet had. Ze zijn dus niet op een correcte manier gewijzigd", aldus het OM.

De openbaar aanklager zei in de rechtbank dat er wel fouten zijn gemaakt. De verdachten vonden dat de duik volgens het boekje was gegaan. "Dat kun je toch moeilijk volhouden", vinden de officieren van justitie. "Iedereen had de intentie om veilig te werken, maar, ook al is het strafrechtelijk niet verwijtbaar, er zijn in gezamenlijkheid wel degelijk fouten begaan."

Onbevredigend

De officieren spraken van "een onbevredigend einde aan een langdurende strafzaak". Nabestaanden wilden dat vier betrokken militairen zouden worden vervolgd wegens dood door schuld.

Uit intern onderzoek in 2018 was al gebleken dat de marine steken heeft laten vallen. "Het staat vast dat Defensie onvoldoende in staat is gebleken veilige werkomstandigheden te creëren om matroos Mandy Groenewoud voldoende bescherming te bieden", schreef staatssecretaris Barbara Visser aan de Tweede Kamer.