Defensie: matroos overleed door slecht voorbereide duikoefening

De duikoefening op Curaçao waarbij in november 2015 een matroos om het leven kwam was onvoldoende voorbereid. Zo werd het slachtoffer voor de complexe duik met een "niet-inzetgereed duiksysteem" het water in gestuurd. Dat blijkt uit het interne onderzoek, waarvan de conclusies aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Staatssecretaris Visser schrijft dat "deze dramatische gebeurtenis ons allen diep heeft geraakt".

Gisteren werd al duidelijk dat de marine steken heeft laten vallen bij de duikoefening, die het leven eiste van de 23-jarige matroos Mandy Groenewoud. Zo was een aantal procedures ter voorbereiding op de duik en tijdens de duik niet gevolgd, waardoor noodzakelijke veiligheidsbarrières wegvielen.

In de Kamerbrief staat ook dat de communicatie met Groenewoud tijdens de duik verslechterde, maar dat de oefening desondanks doorging. De duikleiding aan de oppervlakte werd zich pas op een laat moment bewust van de levensgevaarlijke situatie onder water.

Reanimatie

De overleden duiker was op 50 meter diepte in problemen gekomen. Een reddingsactie door de reserveduiker en reanimatie werden weliswaar correct uitgevoerd, maar mochten niet meer baten.

"Het staat vast dat Defensie onvoldoende in staat is gebleken veilige werkomstandigheden te creëren om matroos Mandy Groenewoud voldoende bescherming te bieden", schrijft Visser. Defensie draagt daarvoor volgens haar verantwoordelijkheid en erkent aansprakelijkheid.

Ze meldt verder dat zij en de minister het verdriet van de nabestaanden helaas niet kunnen wegnemen, maar dat ze zich er tot hun uiterste zullen inspannen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Om stil te staan bij veiligheidsbewustzijn, liggen deze week alle duikoperaties van de marine stil.