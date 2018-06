Marine liet steken vallen bij oefening Curaçao waarbij matroos overleed

De marine heeft steken laten vallen bij een duikoefening op Curaçao in 2015, waarbij een matroos om het leven kwam. Procedures zijn onvoldoende nageleefd en tijdens de voorbereiding van de oefening zijn voor het materieel niet alle regels gevolgd.

Dat blijkt uit een intern onderzoek naar het dodelijke duikongeluk, waarover de marine deze week een brief aan de Kamer stuurt. In het rapport zou ook staan dat de organisatie "onbewust onbekwaam is geworden" en weinig zelflerend vermogen heeft.

Defensie stuurt het onderzoek niet naar de Kamer, maar informeert de Kamerleden wel over de belangrijkste conclusies, aanbevelingen en maatregelen, laat een woordvoerder weten.

Afgelopen week zijn zo'n 250 duikers van de marine bijgepraat. Naar aanleiding van het interne onderzoek legt de marine alle duikoperaties voor een week stil "om actief stil te staan bij veiligheidsbewustzijn", zegt de woordvoerder. Na 15 juni wordt er weer gedoken.

Verdachten

In november 2015 kwam de 23-jarige matroos Mandy Groenewoud om het leven bij een duikoefening op Curaçao. Er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek, dat in de afrondende fase is. Twee collega's van Groenewoud zijn daarin verdachten.

De marine wil alles in het werk stellen om te voorkomen dat dergelijke ongelukken in de toekomst weer voorkomen, zei een woordvoerder eerder.

Eerder verschenen er kritische rapporten over incidenten in Mali en in Ossendrecht waarbij militairen om het leven kwamen door fatale fouten. Naar aanleiding van het rapport over het incident met slechte granaten in Mali trad minister Hennis van Defensie af.