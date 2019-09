Nabestaanden duikongeval Curaçao willen zwaardere eis: dood door schuld

Nabestaanden van de 23-jarige marineduiker die in 2015 omkwam bij een duikongeluk op Curaçao, willen dat vier betrokken militairen worden vervolgd wegens dood door schuld. Dat is een zwaardere aanklacht dan waar het Openbaar Ministerie op inzet in de rechtszaak.

De nabestaanden beginnen een klachtenprocedure bij het gerechtshof, werd vandaag bekend tijdens de eerste rechtszitting. Ze hopen het OM zo te dwingen de beschuldiging te verzwaren.

Nu beschuldigt het OM de vier verdachten ervan dat ze de veiligheidsvoorschriften niet volgden, met dodelijk afloop. Na onderzoek oordeelden de aanklagers dat vervolging wegens dood door schuld te zwaar is. Maar de nabestaanden vinden dat alleen die classificatie terecht is.

"Het is een pittige aanklacht", zegt de advocaat van de nabestaanden op NPO Radio 1. "Maar het is ook pittig wat er is gebeurd: er zijn fouten gemaakt, blijkt uit het rapport." Bepaalde regels en procedures waren niet nageleefd, werd geconcludeerd na een intern onderzoek vorig jaar.