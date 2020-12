Kabinet wil nog niets zeggen over strengere lockdown

Het kabinet kan nog niet zeggen of Nederland afkoerst op een strengere lockdown. In Duitsland wordt overwogen het land drie weken op slot te doen. "Wij hebben nog geen besluit genomen", zei vicepremier Ollongren op de wekelijkse persconferentie. Zij vervangt premier Rutte die voor een EU-top in Brussel is.

In Nederland blijft het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgen. Het RIVM meldde vandaag 8894 nieuwe bevestigde coronabesmettingen, 120 meer dan gisteren.

"We kijken nu wat binnen de huidige gedeeltelijke lockdown nog mogelijk is", zei Ollongren op de wekelijkse persconferentie. "Maar we sluiten niets uit."

Niemand naar buiten

Minister Grapperhaus overlegt met burgemeesters over een plan om overvolle winkelstraten rondom de Kerst te voorkomen. Hij benadrukt dat het Nederland tot nu toe altijd is gelukt om een strenge lockdown te voorkomen. Verwijzend naar de discussie in Duitsland zegt hij: "Een algehele lockdown waar niemand naar buiten mag is niet des Nederlands".

Het kabinet wacht op de uitkomst van een onderzoek van het RIVM naar de oorzaak van de huidige stijging. Minister De Jonge van Volksgezondheid denkt dat het misschien komt doordat er meer getest wordt. "Maar het kan ook door Black Friday of het Sinterklaas-effect komen". Ollongren: "We gaan het goed van dag tot dag monitoren".

Extra persconferentie

Afgelopen dinsdag waarschuwde premier Rutte voor extra maatregelen voor de Kerstperiode. Mocht daartoe worden besloten, dan zou er een extra persconferentie komen op dinsdag 22 december. Maar dat kan ook eerder, zo wordt nu gezegd.

Komende zondag is er geen Catshuisoverleg, maar de betrokken ministers houden wel contact. Minister Grapperhaus praat maandagavond met de burgemeesters over het kerstshoppen.