Israëlisch parlement zet eerste stap naar nieuwe verkiezingen

Het Israëlische parlement heeft ingestemd met een voorlopig voorstel om zichzelf te ontbinden. Het is de eerste stap op weg naar nieuwe verkiezingen, al kunnen die nog voorkomen worden. Het zouden de vierde verkiezingen zijn in twee jaar tijd. De partij van Benny Gantz, de coalitiepartner van premier Netanyahu, stemde in met de motie.

Het voorstel wordt voorgelegd aan een commissie van het parlement en moet daarna nog drie keer door de gehele Knesset worden aangenomen. Op z'n vroegst gebeurt dat volgende week. Mocht de motie het definitief halen, dan komt een eind aan een slecht regeringshuwelijk van Netanyahu en zijn rivaal Gantz, dat maar zeven maanden heeft geduurd.

"Bij hun aantreden werd het een regering van de eenheid genoemd", zegt Israël-correspondent Ties Brock. "Maar vanaf het begin is er van eenheid geen enkele sprake geweest." Hoewel Gantz met zijn partij voor stemde, probeert hij tegelijkertijd nog in gesprekken met Netanyahu te kijken of de regering gered kan worden.

Dan moet er voor 23 december een akkoord zijn over de begroting van 2020. Als daar geen overeenstemming over is, wordt het parlement automatisch ontbonden, stemming of geen stemming. Brock: "Met zijn steun aan het voorstel vandaag zet Gantz Netanyahu onder druk."

Vredesdeals met Arabische staten

Op de achtergrond is er sprake van een machtsstrijd, zegt Brock: "Gantz speelt in de coalitie de tweede viool achter Netanyahu en lijkt daar geen zin meer in te hebben. Zo zou hij niet geïnformeerd zijn over Netanyahu's geheime trip naar Saudi-Arabië, en speelden hij en zijn partij een bijrol in de diplomatieke deals die Netanyahu dit jaar sloot met diverse Arabische landen."

In september tekende Netanyahu in Washington akkoorden die de banden tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein normaliseerden: