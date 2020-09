De teller staat op vier, zullen meer Arabische landen Israël erkennen?

Saudi-Arabië was altijd de grootste medestander van de Palestijnen. Het Arabische vredesplan uit 2002 was een Saudisch initiatief. Dat plan stelt dat er pas sprake kan zijn van normalisering van de relatie met Israël, als dat land zich terugtrekt uit alle bezette gebieden die het in 1967 veroverde en meewerkt aan het creëren van een Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Jarenlang gold dat als belangrijkste Arabische dogma. Rechess: "Dat is met deze akkoorden helemaal weg." Vandaar dat de Palestijnen zich opnieuw verraden voelen. Voor zover er überhaupt nog sprake was van een drukmiddel om Israël tot concessies te dwingen, is daar nu helemaal niets van over, redeneren zij.

Annexatie opgeschort

Maar de Emiraten en Bahrein zeggen zich nog altijd in te zetten voor de Palestijnse zaak. In de deal met Israël is afgesproken dat een plan van Netanyahu om nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te annexeren, voorlopig wordt opgeschort. En er staat in dat de landen willen toewerken naar een "rechtvaardige oplossing" voor de Palestijnen.

Mohr: "De Palestijnen zien het als dolksteek, maar mogelijk om het goed te praten, klinken er geluiden in de Emiraten en in Bahrein dat dit misschien juist een manier is om daar voor vrede te zorgen."

