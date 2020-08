Toenadering VAE 'geweldig voor Netanyahu', maar 'dolksteek voor Palestijnen'

Roelants: "Normalisatie is voor Israël en Netanyahu een grote stap voorwaarts. De premier heeft in het verleden enorm zijn best gedaan de verhouding met Arabische landen te normaliseren." In de Arabische wereld hebben alleen Egypte en Jordanië diplomatieke banden met Israël. "Je kunt je afvragen hoeveel de Emiraten opschieten met dit akkoord. Want ze hadden al een samenwerking met de Israëliërs."

Wie zijn de verliezers?

Palestijnse organisaties zijn woedend over de toenadering. Hamas noemt het een dolkstoot in de rug en een "beloning voor Israëls misdaden tijdens de bezetting". Rechess: "De Palestijnen voelen zich totaal aan de kant gezet. Vroeger was het de kreet: eerst een Palestijnse staat en dan mogelijk normalisering. Maar dit blijkt voor veel omliggende landen geen punt meer en gaat het vooral om economische overwegingen."

Ook joodse kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden zijn boos over de toenadering. En deze groep vormt een belangrijk deel van de achterban van Netanyahu. "De kolonisten zijn razend, want hen is drie verkiezingen op een rij beloofd dat annexatie zou plaatsvinden", zegt Rechess.

Het overgrote deel van de Israëlische bevolking is volgens haar blij met de normalisering. "Maar of het Netanyahu's hachje zal redden als het tot nieuwe verkiezingen komt, dat is de grote vraag."