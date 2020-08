Palestijnse Autoriteit en Hamas woest over akkoord

Palestijnse organisaties hebben uitgesproken afwijzend gereageerd op de toenadering tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. Zowel de Palestijnse Autoriteit als Hamas reageert woedend en onaangenaam verrast op het akkoord om de betrekkingen te normaliseren in ruil voor bevriezing van annexatieplannen voor de Westoever.

"Leiders van de Palestijnen verwerpen dit onverwachte akkoord tussen de VAE, Israël en de VS", zegt een woordvoerder van president Abbas. "De VAE of een andere partij heeft het recht niet om voor het Palestijnse volk te spreken."

"We werden volledig verrast", reageert onderhandelaar Hanan Ashrawi. "Dit is een een volledige knieval." President Abbas heeft zijn gezant teruggeroepen uit de Emiraten.

'Dolkstoot'

"Dit akkoord is een beloning voor Israëls misdaden tijdens de bezetting", meent een woordvoerder van Hamas, die de macht heeft in de Gazastrook. "De betrekkingen normaliseren is een dolkstoot in de rug van ons volk."

De Amerikaanse president Trump maakte vandaag onverwacht bekend dat de VAE en Israël diplomatieke betrekkingen aangaan. Het is pas het derde Arabische land waarmee dat gebeurt en het eerste land in de Golfregio. Tot nu toe waren er alleen met Egypte en Jordanië officiële banden.

Positieve reacties

De Egyptische president Sissi spreekt van een historische stap richting vrede. Volgens hem helpt dit rust en welvaart te creëren in de regio. Ook Golfstaat Bahrein juicht het akkoord toe.

De Amerikaanse VN-ambassadeur zegt dat de toenadering ook helpt één blok te vormen tegen "de belangrijkste staatssponsor van terrorisme, Iran". Ze noemt het een enorme opsteker voor Donald Trump.

In Israël is het nieuws overwegend positief ontvangen, al vinden hardliners onder de kolonisten op de Westoever dat premier Netanyahu hun belangen heeft verkwanseld.