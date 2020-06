Spanning rond Westelijke Jordaanoever, gaat Israël Palestijns gebied annexeren?

Met de beloofde annexatie zien veel rechtse Israëliërs een droom uitkomen. "Dit hadden we tientallen jaren geleden al moeten doen", zegt kolonist Josh Hasten, woordvoerder namens een cluster nederzettingen in de buurt van Jeruzalem. "Ik moet nu nog toestemming vragen aan het leger als ik iets wil bouwen, al is het een pergola. Straks gelden voor mij precies dezelfde regels als voor andere Israëliërs."

Toch is het nog niet duidelijk wat er vanaf morgen precies gaat gebeuren. Netanyahu beloofde het afgelopen jaar herhaaldelijk om zowel de Israëlische nederzettingen als ook de vruchtbare Jordaanvallei in te lijven. In totaal gaat het daarbij om 30 procent van de bezette Westoever. En volgens het regeerakkoord dat hij vorige maand sloot met zijn voormalig rivaal Benny Gantz, mag hij vanaf morgen stappen zetten om die belofte in te lossen.

Maar vandaag zei Netanyahu dat hij de komende dagen nog met de Amerikaanse regering overlegt over de precieze plannen. Amerikaanse steun is voor de premier een voorwaarde. En nu de sterk pro-Israëlische Donald Trump nog in het Witte Huis zit, lijkt deze zomer het aangewezen moment om gebied te annexeren. Mocht Trump in november de verkiezingen verliezen, dan wordt dat onder een Democratische president een stuk moeilijker.

Voorstel van Trump

Eerder dit jaar presenteerde Trump nog een vredesvoorstel waarin Israël inderdaad grote delen van bezet Palestijns gebied mag toevoegen aan zijn grondgebied, in ruil voor enige compensatie voor de Palestijnen.

Palestijnse leiders verwezen het plan linea recta naar de prullenbak. Als reactie op de annexatieplannen dreigt de Palestijnse regering nu iedere samenwerking met Israël te beëindigen. Hamas noemde annexatie zelfs "een oorlogsverklaring". Die militante groepering heeft de macht in de Gazastrook, een ander Palestijns gebied, en wordt door Israël en het Westen gezien als een terroristische organisatie.