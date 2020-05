Einde aan record-impasse Israël: nieuwe regering kan aan de slag

Israël heeft een nieuwe regering onder leiding van Benjamin Netanyahu. De leider van de rechtse Likud-partij kreeg vanmiddag van het parlement het vertrouwen om opnieuw minister-president te worden. Zijn voormalige rivaal Benny Gantz wordt plaatsvervangend premier en minister van Defensie.

Een meerderheid van 73 van de 120 parlementariërs stemde in met de vorming van de regering. Daarmee komt een einde aan de langste politieke impasse in de geschiedenis van Israël. Na de val van het vorige kabinet in december 2018 leverden drie verkiezingen op rij geen duidelijke winnaar op. Uiteindelijk werden Netanyahu en Gantz het eens over een eenheidsregering.

Afwisseling premierschap

"De mensen wilden eenheid, en dat hebben ze gekregen", zei Netanyahu in een toespraak in het parlement. Volgens het regeerakkoord blijft Netanyahu anderhalf jaar premier, waarna Gantz het voor eenzelfde periode overneemt.

Gantz, van de middenpartij Blauw en Wit, weigerde lange tijd samen te werken met Netanyahu, omdat die verdacht wordt van onder meer omkoping en fraude. Maar mede door de coronacrisis zei hij geen andere optie te zien dan samenwerking.

Gevoelige agendapunten

"De grootste politieke crisis in de geschiedenis van Israël is voorbij", zei Gantz vandaag. De twee politici spraken af dat de regering zich de komende tijd voornamelijk zal toeleggen op het bestrijden van de coronapandemie.

Een ander, zeer gevoelig, agendapunt is de annexatie van delen van de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens het regeerakkoord kan premier Netanyahu daar de komende maanden mee beginnen, in overleg met de Amerikaanse president Trump.