Kinderopvangtoeslagverhoren klaar: hoe de alarmbellen nooit werden gehoord

Oud-staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft het over "een leemlaag" waar niks doorheen komt en zijn opvolger Eric Wiebes "zag de lont niet branden van de bom die later ontplofte". Toch gaan er gedurende de jaren dat de affaire speelt memo's, notities, brieven, briefjes, rapporten en opmerkingen naar allerhande bewindspersonen.

Oud-staatssecretaris Wiebes probeert in zijn verhoor uit te leggen dat er sprake was van puzzelstukjes waarbij niemand de hele puzzel overzag. "Ja, hier is zo enorm iets misgegaan." De commissie vindt dat ook, blijkt uit de soms felle en strenge toon van de verhoren. Commissieleden benadrukken dat bewindspersonen zelf verantwoordelijk zijn voor de informatiestroom op hun eigen departement en zich dus eigenlijk niet kunnen verschuilen achter ambtenaren die alarmbellen niet weten te vinden.

RTL Nieuws en Trouw

Premier Rutte hoorde pas vorig jaar over de volle omvang van de problemen, zegt hij. Hij kan zich niet herinneren dat hij er een gesprek over heeft gehad met een van de betrokken bewindspersonen. "Kan zijn, hoor, dat daarover gesproken is. Maar dat staat mij niet meer bij."

Besproken wordt ook of de Tweede Kamer wel adequaat is geïnformeerd. "Nee, terugkijkend niet", zegt Rutte. De afgelopen tijd kwamen veel documenten via RTL Nieuws en Trouw naar buiten, tot frustratie van het parlement. Minister Hoekstra vraagt zich voor de commissie af of "we hier hadden gezeten zonder vragen door de media en vanuit de Kamer".

Wiebes antwoordde hij op vragen van de Kamer dat er niets bekend was over gedupeerde ouders, terwijl dat wel zo was: