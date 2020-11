Oud-baas fiscus: toeslagenaffaire is door mensen veroorzaakte ramp

Uijlenbroek kreeg bij zijn aantreden in 2017 een overdrachtsdossier, waarin met geen woord over toeslagen werd gerept. "De problemen zaten op andere vlakken", zei hij. En dat waren problemen die "door lange veronachtzaming" werden veroorzaakt. "Dat is nog niet opgelost en zal de komende jaren ook nog niet worden opgelost." Hij spreekt van doorgeslagen efficiency-denken.

De problemen met de kinderopvangtoeslagen werden te lang gezien als een individueel probleem van ouders bij een bepaald gastouderbureau dat administratieve fouten had gemaakt. Pas in juni 2019, toen RTL en Trouw er over berichtten, werd de volle omvang van deze "ramp in slow motion" hem duidelijk. Tot dan toe had "niemand tegen mij gezegd dat hier een heel groot probleem zat, dat al jaren speelde. Het ging pas heel laat bij mij leven."

De berichtgeving van RTL en Trouw veroorzaakte een omslag in het denken. Toen pas constateerde ook Uijlenbroek als hoogste baas dat duizenden mensen de dupe waren. "Maar ook toen deden we nog niet de constatering: dit hadden we twee jaar geleden al kunnen herstellen."

Uylenbroek stond aan het begin van zijn verhoor stil bij de pijn van de ouders. Hij wees erop dat de overheid burgers hoort te beschermen en dat het bij de Belastingdienst "helemaal fout is gegaan". Hij constateerde dat er veel pijn en verdriet is veroorzaakt, dat de zaak tot echtscheidingen en huisuitzettingen heeft geleid. Hij benadrukte dat er tot op de dag van vandaag ouders zijn die wachten op compensatie.