Toeslagendirecteur: druk op Belastingdienst was hoog en het beleid was niet van ons

Net als zijn voormalige baas vanochtend legt oud-toeslagendirecteur Gerard Blankestijn de schuld van de Toeslagenaffaire vooral bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat departement maakte het beleid en de Belastingdienst voerde het uit, zei Blankestijn voor de parlementaire onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag.

In de toeslagenaffaire kregen ouders die vaak onterecht als fraudeur werden gezien te maken met 'een alles-of-nietsaanpak'. Daardoor moesten ouders die te weinig of geen eigen kinderopvangbijdrage hadden betaald die bijdrage terugbetalen én alle ontvangen toeslag teruggeven.

Gastouderbureaus of kinderopvangbedrijven, die vaak de boosdoener waren, konden niet aansprakelijk worden gesteld. Dat leidde ertoe dat ouders tienduizenden euro's moesten betalen en vaak in de problemen kwamen.

Klein

"De wetgeving is van SZW", zegt Blankestijn. "Dat is de opdrachtgever." Op de vraag of de voormalig directeur zich niet klein maakt ("U zat toch hoog in de boom?"), antwoordt hij: "In dat geval ben ik ook klein, ik ben niet in staat om die wet te veranderen."

Blankestijn, die tussen 2011 en 2018 directeur Toeslagen was, geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij de fraudebestrijding. "Dat doet pijn, dat heeft veel leed veroorzaakt." Maar hij zegt tegelijkertijd dat de druk op de dienst groot was om fraude aan te pakken.

Dat had onder meer te maken met de Bulgarenfraude die speelde in 2013. Die affaire rond huur- en zorgtoeslagen werd toenmalig staatssecretaris Frans Weekers bijna politiek fataal. In een "emotioneel" gesprek met enkele honderden medewerkers van de dienst Toeslagen maakte Weekers duidelijk dat "alles op alles" moest worden gezet om herhaling te voorkomen. "Er moest wat gebeuren, dat voelde iedereen heel stevig."

Weggezet als dom

De afdeling van Blankestijn voelde zich als "dom" weggezet. "Wij hadden met onze ogen dicht Bulgaren uitbetaald. Kortom, de druk was heel hoog." In de nasleep werden nieuwe medewerkers aangenomen om meer controles uit te kunnen voeren.

Dat kostte geld, en dat geld moest terugverdiend worden, legde Blankestijn uit. "Departementen werden weleens ongerust als de opbrengst niet leek te worden gehaald."