Oud-directeur fiscus: buikpijn over toeslagenaffaire, top wist ervan

In het verhoor wilden Kamerleden weten hoe het zo kon lopen dat grote groepen ouders die kleinere fouten maakten massaal als fraudeurs werden bestempeld en aangepakt. Blokpoel, die van 2010 tot 2016 directeur bij de fiscus was, schetste een beeld van een periode waarbij "steeds meer op fraudebestrijding ingezoomd werd".

Omdat de toeslagendienst zelf geen onderzoeksdienst had, werd een speciaal team opgezet om de fouten met toeslagen te onderzoeken, het zogeheten CAF-team. Als baas van de Belastingdienst - de Kamerleden noemden hem de huisbaas - was Blokpoel verantwoordelijk.

GroenLinks-Kamerlid Van der Lee ziet in de gespreksverslagen van dit team - die pas recent met de Kamer werden gedeeld - dat Blokpoel vrij vaak over "fraudepatronen" spreekt. Blokpoel zegt dat de organisatie na de grootscheepse fraude met Bulgaren die op grote schaal onterecht toeslagen hadden gekregen steeds vaker signalen kreeg van "georganiseerde fraudes." Verder waren er signalen op de werkvloer dat de fiscus niet goed in staat was die fraudes aan te pakken.

Hij herinnert zich dat de evaluaties over dit team vaak positief waren: er werd zelfs nog overwogen het team uit te breiden. Dat gebeurde uiteindelijk niet.