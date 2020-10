Rutte, Asscher, Wiebes en Van Ark onder ede gehoord over toeslagenaffaire

Een flink aantal (ex-)bewindspersonen wordt volgende maand onder ede gehoord over hun rol in de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat heeft de commissie bekendgemaakt die verantwoordelijk is voor de zogenoemde parlementaire ondervraging over de kwestie.

Premier Rutte en de ministers Hoekstra, Van Ark en Wiebes staan op de lijst. Wiebes is nu minister van Economische Zaken, maar tussen 2014 en 2017 was hij als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst.

De voorganger van Wiebes, Weekers, wordt ook gehoord. Van Ark is nu minister voor Medische Zorg, maar was eerder staatssecretaris van Sociale Zaken.

Asscher

Ook PvdA-leider Asscher moet verschijnen voor de commissie, die bestaat uit Tweede Kamerleden. Asscher was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voormalig staatssecretaris Snel staat ook op de lijst. Hij trad in december af vanwege de toeslagenaffaire.

De verhoren beginnen op 16 november en lopen tot en met 26 november. De commissie wil weten hoe de toeslagenaffaire zo uit de hand kon lopen. Naast politici worden ook (ex-)topambtenaren en experts gehoord.

Duizenden gedupeerden die kinderopvangtoeslag ontvingen, werden slachtoffer van de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst. Velen van hen moesten ten onrechte forse bedragen terugbetalen en kwamen daardoor in de financiële problemen.