Regering Ethiopië onderzoekt massamoord in noorden

Nobelprijs voor de Vrede

Tigray ligt in het noorden van Ethiopië en grenst aan Eritrea, het land waarmee premier Abiy in 2018 na een jarenlange oorlog vrede sloot. Het leverde hem de Nobelprijs voor de Vrede op. Abiy was dat jaar ook aan de macht gekomen. Daarvoor was het TPLF meer dan 25 jaar de dominante partij in de Ethiopische politiek.

Abiy voerde hervormingen door. Hij ontsloeg mensen en richtte een politieke partij op waarbij het TPLF zich niet aansloot.

De spanningen tussen Tigray en de regering in Addis Abeba liepen daarna op. Het TPLF beschouwt het regeringsleger als een bezettingsmacht en zou de afgelopen weken strijders hebben bewapend.